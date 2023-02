© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che non fossero Ghandi lo immaginavamo, ma John Wayne è troppo. I soldi pubblici per insegnare a sparare, in una scuola che è spesso unico forte presidio sociale è folle. Speriamo non sia vero". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Graziano Delrio. (Rin)