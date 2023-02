Ucraina: Parlamento approva aumento di spese del bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, ha approvato in prima lettura l'aumento delle spese del bilancio di Stato per il 2023 di 5,5 miliardi di grivnie (138,3 milioni di euro). Il documento è stato pubblicato sul sito ufficiale della Rada. Fino a 1,35 miliardi di grivnie (33,9 milioni di euro) saranno destinate al programma di ricostruzione di tre ospedali a Kiev e Leopoli. Altri 1,12 miliardi di grivnie (28,2 milioni di euro) saranno spese per il programma di restauro di ponti, e 1,28 miliardi di grivnie (32,2 milioni di euro) per le sovvenzioni per le piccole e microimprese. (Kiu)