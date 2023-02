Fvg: assessore Lingue minoritarie, il friulano sbarca su Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Facebook parla “marilenghe”. Grazie alla collaborazione tra Meta, regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) e la società Ict in house della Regione Insiel, da oggi si potrà scegliere il friulano come lingua del più noto social network. “Aver raggiunto l'obiettivo di sbarcare con il friulano su Facebook è grandioso e si inserisce nelle tante iniziative portate avanti in questa legislatura per un uso diffuso della 'marilenghe', da parlare non solo in famiglia ma in tutti i contesti”, ha detto l'assessore regionale alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, sottolineando “la sensibilità di un'importante azienda a livello mondiale che comprende l'importanza di parlare ovunque e per qualsiasi attività il friulano. Era una sfida difficile a prescindere dalle risorse – ha aggiunto - non bastavano le competenze tecniche ma serviva grande entusiasmo, lo scatto in più è stata proprio la passione che Arlef e Insiel hanno messo in questo progetto”. La società in house della Regione ha realizzato una prima tranche di stringhe in friulano, per poi lavorare con ARLeF auna traduzione di alta qualità coerente con la terminologia di Facebook. La versione friulana potrà essere per ora selezionata solo sulla versione web, mentre per l'app bisognerà aspettare. “Difendere le lingue minoritarie come se fosse qualcosa da custodire in un museo è sbagliato”, ha detto l’assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari. “La lingua resta viva se viene utilizzata e deve coinvolgere le nuove generazioni. I giovani trascorrono molto tempo sui social e Facebook diventa quindi uno strumento da utilizzare per rafforzare il senso di identità dei friulani di tutto il mondo”, ha concluso. (Frt)