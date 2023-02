Cambogia: premier in visita in Cina dal 9 all’11 febbraio, attesa firma documenti cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, sarà in visita ufficiale in Cina dal 9 all’11 febbraio, accompagnato da una delegazione di alto livello comprendente ministri e imprenditori. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Phnom Penh. Il premier cambogiano, invitato dal governo cinese, avrà un colloquio con l’omologo, Li Keqiang, col quale presenzierà alla firma di diversi documenti di cooperazione. Inoltre, sarà ricevuto, in udienze separate, dal presidente, Xi Jinping, e dal presidente della Commissione permanente del Congresso nazionale del popolo, Li Zhanshu. La visita a Pechino, si legge nella conclusione della nota, punta a far avanzare ulteriormente la partnership strategica onnicomprensiva che lega i due Paesi.(Fim)