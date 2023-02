Ciclismo: Bonaccini (Pd), oggi firma storica, in 2024 primo Tour de France in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una firma storica. Il Tour de France per la prima volta in Italia nel 2024. Questa mattina a Roma, la firma ufficiale per l'organizzazione della partenza. Tre le tappe italiane, con L'Emilia-Romagna protagonista", scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini. "Il Tour è uno dei tre più importanti eventi sportivi al mondo e sarà una straordinaria occasione per lo sport italiano e il Paese. Un'altra dimostrazione che se facciamo gioco di squadra ogni traguardo è possibile per l'Italia", osserva. (Rin)