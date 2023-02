Viabilità: Salvini, al lavoro per ridurre pedaggi in alcune tratte e reinvestire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest’anno gli aumenti sono stati limitati e contenuti nonostante il costo di bollette e materie prime. Stiamo ragionando per ridurli su alcuni tratti stradali addirittura e per investirli in maggiore sicurezza perché tremila morti sulle strade è qualcosa di inammissibile". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa a Lainate a margine di un sopralluogo nel cantiere per la quinta corsia dell'autostrada Milano Laghi rispondendo ai giornalisti che gli hanno fatto notare il continuo aumento dei prezzi dei pedaggi.(Rem)