Codice appalti: Salvini, bollino rosa? Se ne può parlare, ma no a costi e burocrazia in più per imprese

23 luglio 2021

- Del ritorno del "bollino rosa" ne codice degli appalti se ne può discutere, purché non comporti ulteriori costi e burocrazia per le imprese. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa a Lainate a margine di un sopralluogo nel cantiere per la quinta corsia dell'autostrada Milano Laghi rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se è previsto il ritorno o del "bollino o rosa" (che certifica la parità di genere nelle aziende ndr.) nel codice degli appalti. " Ci sono degli incentivi - ha ricordato il ministro - poi il Parlamento potrà apportare tutte le migliorie che ritiene, l’importante è premiare chi lo fa, ma non costringere, penalizzare e obbligare le imprese a più burocrazia e più costi perché già le imprese stanno affrontando dei costi notevolissimi. Aggiungere burocrazia e costi non aiuta". "Comunque il codice è aperto, il Parlamento potrà intervenire come meglio crede, io sono assolutamente disposto ad ascoltare tutti", ha concluso. (Rem)