- Le sanzioni ucraine contro l'industria nucleare della Russia non avranno alcun effetto. Rosatom, Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa Aleksej Likhachev, presidente di Rosatom, azienda statale russa attiva nel settore dell'energia nucleare. "Le decisioni che la parte ucraina ha pubblicato non hanno alcun significato o conseguenze (per l'industria nucleare russa)", ha detto Likhachev ai giornalisti. (Rum)