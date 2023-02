Migranti: Germania, socialdemocratici e liberaldemocratici premono sui rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e il Partito liberaldemocratico (Fdp), al governo in Germania con i Verdi, premono sui rimpatri dei migranti per alleggerire il carico che grava sul sistema di accoglienza del Paese, ormai al limite. Deputato della SpD al Bundestag, Dirk Wiese ha dichiarato di aspettarsi “una spinta” sui rimpatri dei profughi dalla nomina del liberaldemocratico Joachim Stamp a incaricato speciale del governo federale per gli accordi sulla migrazione. In particolare, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Wiese ha affermato che, “con il suo campo di lavoro, la negoziazione di accordi di migrazione e rimpatrio”, Stamp “sostiene un'area molto importante nella politica migratoria”. Sulla questione è intervenuto Stephan Thomae, deputato della Fdp al Bundestag, che ha esortato la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, a “forzare” sui rimpatri dei migranti. In questa prospettiva, per Thomae è “un segnale importante” l'incontro sui profughi tra governo federale, ministri dell'Interno dei Laender e comuni annunciato da Faeser. I colloqui sono in programma a Berlino nelle prossime due o tre settimane. Al riguardo, il deputato della Fdp ha sottolineato che le amministrazioni locali “stanno raggiungendo i loro limiti di capacità” nell'accoglienza dei migranti. L'esponente dei liberaldemocratici ha aggiunto: “Naturalmente, il diritto fondamentale all'asilo per i perseguitati politici e i profughi di guerra rimane inviolabile”. Allo stesso tempo, secondo Thomae, “per alleviare i comuni, dobbiamo garantire che quanti non hanno prospettive di rimanere lascino rapidamente il nostro Paese”. Il deputato della Fdp ha infine affermato che, “nel lungo periodo, una soluzione praticabile nella politica migratoria può essere soltanto europea” e Faeser deve lavorare per poterla garantire. (Geb)