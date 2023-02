I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: forze Haftar liberano 120 persone detenute nel sud-est della Libia - Le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar hanno annunciato la liberazione di 120 migranti illegali, inclusi 20 donne e bambini, detenuti in un'abitazione nella città di Tazirbu, nella regione di Wahat, nel sud-est della Libia. Secondo il sito web dell’emittente “Libya al Hadath”, i migranti sono stati liberati e trasferiti in un luogo sicuro dopo essere stati "trovati in condizioni deplorevoli", osservando che i trafficanti di esseri umani "li hanno torturati e ricattati per ottenere denaro". (segue) (Res)