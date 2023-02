I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Energia riceve ambasciatrice Usa, focus su investimenti nel settore - *Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto l'ambasciatrice degli Stati Uniti ad Algeri, Elizabeth Aubin, per parlare delle "relazioni algerino-statunitensi nel campo dell'energia e delle miniere e delle prospettive per il loro rafforzamento". Lo ha riferito il ministero in una nota, secondo cui le due parti hanno discusso di “opportunità di investimento e scambio di esperienze tra i due Paesi nel campo degli idrocarburi e delle energie nuove e rinnovabili, nonché nel campo dell'estrazione mineraria”. Il ministro Arkab, nell'occasione, ha invitato le aziende statunitensi ad investire nel settore minerario in Algeria e a stabilire partnership reciprocamente vantaggiose con le aziende algerine. L'incontro ha altresì riguardato "le prospettive di cooperazione che saranno discusse durante la partecipazione dell'Algeria ai lavori della conferenza Ceraweek che si terrà in Texas il prossimo marzo". (segue) (Res)