I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia-Italia: ambasciatore Saggio visita città di Sport, discusse forme di cooperazione - L'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabbrizio Saggio, ha visitato ieri la Città dello Sport, uno dei progetti di città sportive internazionali, per individuare forme di cooperazione a favore dei giovani. Lo riferisce l'ambasciata italiana, aggiungendo che sono state esplorate possibili collaborazioni alla luce dell'organizzazione del prossimo torneo Ryder Cup, il torneo di golf che di disputerà per la prima volta in Italia dal 25 settembre al primo ottobre 2023. (segue) (Res)