I fatti del giorno - America Latina (4)

- Messico: governo invia squadra di soccorso in Turchia - Un aereo dell’aeronautica messicana è partito alla volta della Turchia per fornire soccorso alle vittime del sisma. “Su istruzioni del presidente Lopez Obrador, un aereo dell'aeronautica militare messicana con squadre di soccorso e specialisti partirà nelle prossime ore dopo il terremoto di 7,8 gradi della scala Richter con epicentro a Giazantep, in Turchia”, ha scritto ieri il ministro degli Esteri turco Marcelo Ebrard in un tweet. (segue) (Res)