- Filippine: inflazione all'8,7 per cento a gennaio, ai massimi da 14 anni - Il tasso di inflazione nelle Filippine ha esibito una forte accelerazione nel mese di gennaio, attestandosi all'8,7 per cento, il dato più elevato da 14 anni a questa parte. Il dato, pubblicato oggi dall'ente statistico del Paese, riflette l'aumento dei prezzi di utenze e generi alimentari. Il dato è superiore all'8,1 per cento registrato a dicembre, e quasi triplo rispetto al tasso del 3 per cento di gennaio 2022. Il dato pone in difficoltà la banca centrale, che il 16 febbraio dovrà decidere se decretare un ulteriore aumento dei tassi di riferimento. (segue) (Res)