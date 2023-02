© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: caso Toshakhana, rinviata udienza di incriminazione ex premier Khan - L’udienza di incriminazione dell’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan per il “caso Toshakhana”, ovvero per le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri, fissata per oggi, è stata rinviata. Il giudice di corte d’assise Zafar Iqbal, accogliendo la richiesta di Khan, lo ha temporaneamente esentato, per motivi di salute, dal comparire in aula. La data della prossima udienza non è ancora stata fissata. Il leader politico, presidente del Movimento per la giustizia (Pti), ha ottenuto l’esenzione perché si sta riprendendo dall’attentato subito lo scorso 3 novembre. Il Toshakhana – il nome ha origine sanscrita e letteralmente significa “casa del tesoro” – è un dipartimento del governo che custodisce i doni ricevuti dal primo ministro e dagli altri membri del governo, dal presidente e dai parlamentari. (segue) (Res)