© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Adani, il rimborso anticipato di prestiti interrompe il crollo azionario - Alcuni titoli del conglomerato indiano Adani Group, a cominciare da quello dell’azienda di punta Adani Enterprise, hanno recuperato oggi alla National Stock Exchange of India (Nse), che ha alzato il limite di oscillazione giornaliera al cinque per cento per tre di loro. Al rialzo anche Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Wilmar e Adani Transmission. Ancora in flessione, invece, Adani Green Energy, Adani Total Gas e Adani Power. Il recupero, dopo otto sessioni in perdita in cui sono stati bruciati oltre 110 miliardi di dollari, ha fatto seguito all’annuncio di ieri del gruppo: il rimborso anticipato di prestiti con scadenza settembre 2024 per complessivi 1,111 miliardi di dollari, un’iniziativa volta a rassicurare gli investitori sulla solidità finanziaria. (Res)