Romania: ambasciatore ungherese convocato presso il ministero degli Esteri

- L'ambasciatore ungherese a Bucarest è stato convocato al ministero degli Esteri dal ministro Bogdan Aurescu, per comunicarle la disapprovazione dello Stato romeno per il gesto compiuto dal presidente della Commissione per la politica estera del Parlamento di Budapest, Nemeth Zsolt, che ha chiesto che sul territorio della Romania si possa issare la cosiddetta bandiera Szekler. "La bandiera Szekler sventolerà sulla facciata delle istituzioni pubbliche ungheresi fino a quando lo stato romeno non ne consentirà di farlo in tutto il territorio della Romania", aveva scritto Zsolt Nemeth su Facebook. "Il ministero degli Affari esteri disapprova fortemente i commenti del presidente della Commissione per la politica estera del Parlamento ungherese, pubblicati ieri, 6 febbraio 2023, sulla sua pagina Facebook, in merito alla presunta limitazione da parte della Romania del diritto di issare la bandiera del cosiddetto Szeklerland. L'ambasciatore ungherese a Bucarest è stato convocato, questa mattina, dal ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu, presso la sede del ministero romeno, per comunicare la posizione della parte romena. Il ministero degli Affari Esteri sottolinea, in questo contesto, il fatto che l'ordinamento giuridico in Romania sancisce il diritto delle persone appartenenti a tutte le 20 minoranze nazionali di utilizzare i loro simboli specifici in privato, così come in pubblico, all'interno di specifiche manifestazioni culturali e religiose", annuncia il ministero romeno in un comunicato stampa. "Per quanto riguarda il segno della cosiddetta terra di Szekler, in Romania non esiste alcuna unità amministrativo-territoriale con questo nome e quindi nessun diritto ad alcun segno ufficiale specifico. Allo stesso tempo, qualsiasi autorità amministrativo-territoriale in Romania ha il diritto di stabilire i propri segni, che devono essere rappresentativi dell'intera popolazione residente in tale unità amministrativo-territoriale. Il ministero degli Affari esteri ribadisce con forza l'appello alla moderazione nelle dichiarazioni pubbliche e ricorda l'aspettativa della parte rumena che i funzionari ungheresi agiscano con responsabilità nella logica delle relazioni strategiche tra i due Stati, il Trattato politico di base del 1996 e nel desiderio di rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i campi di interesse, a beneficio di tutti i cittadini rumeni e ungheresi, indipendentemente dall'etnia", afferma la diplomazia di Bucarest. (Rob)