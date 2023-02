Infrastrutture: Fornaro (Pd-Idp), inaccettabile morte giovane operaio cantiere Terzo valico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Una nuova tragedia sul lavoro. È inaccettabile la morte di un giovane operaio trasfertista di 34 anni nel cantiere per la costruzione del Terzo valico. Non è possibile accettare la perdita di una vita umana in un cantiere di una grande opera in cui i piani di sicurezza e la tutela dei lavoratori dovrebbe essere ai massimi livelli. La magistratura dia in tempi rapidi risposte su cosa sia realmente accaduto e se saranno individuati responsabili la giustizia sia egualmente rapida nel fare il suo corso". Lo scrive in una nota Federico Fornaro, dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd-Italia democratica e progressista alla Camera. (Com)