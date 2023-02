Turchia: bilancio sisma sale a 3.432 morti e oltre 21 mila feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a crescere in Turchia il bilancio delle vittime nelle zone colpite dalle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 registrate ieri nella provincia meridionale turca di Kahramanmaras. Secondo quanto riferito in una nota dalla Presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), i morti sono cresciuti a 3.432 e i feriti a 21.103 nelle dieci provincie turche devastate dal doppio sisma. L’Afad riferisce che sono state inviate nelle zone terremotate 25.693 persone per svolgere le ricerche e i soccorsi, appoggiati da 360 veicoli e 3.361 attrezzature per smuovere le macerie. Inoltre, l’Afad precisa che grazie al lavoro del ministero degli Esteri turco, un totale di 2.769 soccorritori provenienti da 65 Paesi sono state inviate nelle aree colpite dalle due scosse di terremoto. (segue) (Res)