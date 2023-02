Pd: Gribaudo, risposte Congresso Piemonte su Elly Schlein sono buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risposte che arrivano dal Congresso Pd, qui a Cuneo e in Piemonte in generale, sono buone. Con Elly Schlein siamo in leggero vantaggio e bisogna continuare così, ascoltare e stimolare la partecipazione. Lo ha affermato la deputata Dem Chiara Gribaudo, dopo la vittoria di Elly Schlein nelle votazioni congressuali al circolo di Cuneo (Piemonte). "Proprio in questo senso, abbiamo fatto partire da qui la richiesta al candidato segretario unitario Mimmo Rossi di convocare una conferenza programmatica sui temi della sanità e del welfare in Piemonte. Due questioni urgenti e ormai inderogabili, su cui chiediamo un atto di responsabilità e visione. Non la solita visita negli ospedali regionali, non il solito convegno autoreferenziale, ma una grande conferenza per ripensare il sistema sanitario pubblico e il welfare regionale. La situazione è drammatica, con liste d'attesa sempre più lunghe. A pagare sono i piemontesi, che continuano a spendere i propri risparmi per potersi curare. Per ora dalla Regione Piemonte solo annunci, spot e firme di convenzioni. In concreto, poco o nulla", ha concluso la coordinatrice dei comitati per Elly Schlein Chiara Gribaudo.(Rpi)