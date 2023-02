Italia-Francia: ambasciatore Masset, partenza Tour de France da Firenze è evento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “grande partenza” dall’Italia è un evento di portata storica, il Tour de France è uno degli eventi più seguiti al mondo e per la prima volta nella storia partirà dall’Italia, da Firenze, con tre tappe che passeranno poi per Emilia Romagna e Piemonte. Lo ha affermato a Palazzo Farnese l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, all’evento di firma del Protocollo d’accordo per l’organizzazione del Grand Départ Firenze-Emilia Romagna per il Tour de France 2024. “Il ciclismo è una passione comune per Italia e Francia”, ha evidenziato Masset, ricordando “i campioni italiani come Bartali, Nibali, Gimondi, Pantani e Coppi” che hanno segnato la storia di tale evento sportivo. (Res)