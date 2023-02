Turchia: terremoto, Pakistan mobilita squadre e risorse per contribuire ai soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha parlato col presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per porgergli le condoglianze per le perdite umane causate dal terremoto e per offrire “tutto il sostegno possibile negli sforzi di soccorso”, offerta ribadita anche dal ministro degli Esteri, Bilawal Bhutto Zardari, in un colloquio con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Islamabad, aggiungendo che, su indicazione del premier, l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma) sta mobilitando tutte le risorse possibili tra tende invernali, coperte e altri rifornimenti salvavita e che verranno inviate squadre di ricerca e salvataggio. L’ambasciata pachistana ad Ankara, conclude la nota, è in costante contatto con le autorità locali competenti.(Inn)