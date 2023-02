Italia-Francia: Nardella, cogliere opportunità partenza Tour de France dal nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la “Grande partenza” del Tour de France dall'Italia si deve cogliere l’opportunità per costruire un progetto basato sulla bicicletta a 360 gradi, come mezzo “popolare e sostenibile” nelle nostre città. Lo ha detto a Palazzo Farnese il sindaco di Firenze, Dario Nardella, all’evento di firma del Protocollo d’accordo per l’organizzazione del Grand Départ Firenze-Emilia Romagna per il Tour de France 2024. Il sindaco ha ringraziato poi il Coni e gli altri rappresentanti delle regioni che hanno contribuito al successo della candidatura italiana. La Città metropolitana di Firenze stanzierà due milioni di euro sui 6,5 complessivi necessari per l’organizzazione dell’evento, con un ritorno stimato che sarà “10 volte superiore”, ha sottolineato Nardella, citando la possibile creazione di 400 posti di lavoro nell’indotto e la visibilità internazionale. “Il turismo che ama la bicicletta è un turismo di qualità”, che ha attenzione alla sostenibilità e che può apprezzare anche i territori limitrofi, ha affermato il sindaco. (Res)