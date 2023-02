Germania: produzione industriale in calo dello 0,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania ha subito nel 2022 un declino dello 0,6 per cento su base annua. A dicembre dello scorso anno, secondo i dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), l'indicatore ha registrato una contrazione del 3,1 per cento rispetto al mese precedente. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sui risultati del comparto industriale tedesco ha gravato la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. In particolare, a dicembre, la produzione di beni è diminuita del 2,1 per cento e quella di energia del 2,3 per cento. Nel settore edilizio, la contrazione è stata dell'8 per cento. Secondo quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, il declino della produzione ha interessato in particolare i comparti ad alta intensità di energia. (Geb)