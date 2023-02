Lazio 2023: Conte, favorevole a voto disgiunto, elettori Pd scelgano Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono favorevole al voto disgiunto e agli elettori del Pd dico di sostenere la nostra candidata Donatella Bianchi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in collegamento con la trasmissione “Agorà” su Rai3 parlando delle elezioni regionali del Lazio. "Abbiamo trovato la migliore interprete per un fronte progressista", ha aggiunto sottolineando: "Noi non abbiamo ragione di proporlo ai nostri elettori. Lo proponiamo agli elettori del Pd". (Rin)