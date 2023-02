Regionali: Foti (Fd'I), smentite previsioni catastrofiste della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che la coalizione di centrodestra sia vincente sia in Lombardia che nel Lazio, una regione che da qualche lustro è in mano alla sinistra. Il risultato delle Regionali avrà anche un significato politico, tanto più alla luce dell'atteggiamento della sinistra che continua ad attaccare in modo sconsiderato questo governo rischiando solo di coprirsi di ridicolo". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti in un'intervista a Il Giornale. "Con la Meloni lo spread sarebbe andato alle stelle e infatti è diminuito. La Borsa sarebbe crollata del 25 per cento ed è salita. Le cancellerie internazionali avrebbero messo i cavalli di Frisia pur di non incontrare Giorgia Meloni e oggi è uno dei leader europei più apprezzati. Questi catastrofisti del giorno prima stanno diventando i mancati menagramo del giorno dopo", ha evidenziato.(Rin)