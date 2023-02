Lazio 2023: Cacciatore (Pp), stop a biogas a Casal Selce, spazio a compostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Casal Selce "è in progetto un enorme insediamento di biogas (come quello della vicina Cesano) da 120 mila tonnellate all'anno: qualcosa che basterebbe per quasi mezzo milione di abitanti, ben al di là del numero della comunità limitrofa". Lo afferma in una nota il candidato alle elezioni regionali del Lazio con la lista Polo progressista, Marco Cacciatore. "Parliamo di un tipo di trattamento che produce troppa poca energia rispetto a quanta ne consuma l'impianto, un fertilizzante impoverito per le sostanze estratte ai fini della produzione di biogas, incentivi economici che mettono in gioco la solita logica di profitto e di massificazione dei rifiuti e massimizzazione dei profitti, a danno di tutto e tutti - spiega -. L'alternativa è quella del compostaggio aerobico: più piccolo, meno costoso e più veloce nella sua realizzazione, che produce un fertilizzante dalle maggiori capacità nutrienti del terreno, facilmente impiegabile nella città più verde e agricola d'Europa che è Roma". (segue) (Com)