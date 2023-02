Lazio 2023: Cacciatore (Pp), stop a biogas a Casal Selce, spazio a compostaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra l'altro - prosegue Cacciatore - Casal Selce si trova vicino a Castel di Guido, sito a vocazione agricola, oltre che a Malagrotta, dove già sono evidenti i danni della violenza ambientale subita per decenni. Basterebbero 14 impianti aerobici di medie dimensioni, uno per Municipio escluso il Municipio I, e macchinari di comunità a spese di esercenti ad alta produzione di organico (ristoratori, mercati rionali, supermercati e centri commerciali), che potrebbe coprire la spesa con consistenti sconti tari. Invece, in un territorio di pregio, si pianifica di insediare un'altra vergogna targata commissariamento Gualtieri". (Com)