Turchia-Siria: sale a oltre cinquemila morti il bilancio del doppio sisma

- È salito a 5.016 morti e 22.534 feriti il bilancio delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 registrate ieri nella provincia meridionale turca di Kahramanmaras. In Turchia i morti accertati sono 3.419 mentre i feriti sono 20.534, nell’ultimo aggiornamento fornito dal vicepresidente turco, Fuat Oktay, il quale ha affermato che le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vive dalle macerie almeno 8.000 persone. In Siria, il bilancio parziale è salito a 1.597 morti e oltre duemila feriti, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra con una vasta rete di fonti sul campo. Il bilancio comprende le vittime registrate sia nelle zone controllate dal governo che quelle gestite dai gruppi armati sostenuti dalla Turchia nelle provincie di Idlib e Afrin. Secondo quanto affermano fonti locali citate dal Sohr, sono almeno 72 le città e i villaggi devastati dal doppio sisma nella Siria nordoccidentale e occidentale con migliaia di persone che hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni in ripari di fortuna all’aperto, nonostante le temperature sotto lo zero, a causa delle continue scosse di assestamento che stanno provocando crolli degli edifici danneggiati.(Res)