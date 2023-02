Libia: presidente Camera incontra premier designato Bashagha, focus su dossier politici ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk in Libia orientale, Aguila Saleh, ha incontrato il capo del governo libico di stabilità Fathi Bashagha. Lo ha riferito un comunicato diffuso dall'ufficio del presidente della Camera dei rappresentanti. L'incontro, tenutosi a Bengasi, ha discusso una serie di dossier politici, economici e dei servizi in tutti i loro aspetti, in particolare per quanto riguarda l'andamento del lavoro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale, non riconosciuto dalla comunità internazionale. (segue) (Lit)