India-Canada: dialogo strategico, ministri Esteri discutono rafforzamento relazioni

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, e l’omologa del Canada, Melanie Joly, hanno presieduto insieme il dialogo strategico bilaterale ieri, in occasione della visita della rappresentante di Ottawa a Nuova Delhi (6-7 febbraio). I due ministri hanno esaminato i progressi delle relazioni bilaterali, radicate nella cooperazione di sicurezza, nella mobilità di studenti e professionisti e nei legami interpersonali, e hanno espresso interesse a farle avanzare ulteriormente, auspicando una rapida conclusione dell’accordo commerciale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Il rappresentante del governo indiano, prosegue la nota, ha accolto con favore l’adizione da parte canadese di una strategia per l’Indo-Pacifico, basata sulla visione condivisa di una regione libera, aperta e inclusiva. I due interlocutori hanno scambiato opinioni sulle priorità della presidenza indiana del G20 e su altre questioni regionali, globali e multilaterali, tra le quali la guerra in Ucraina. Il dialogo, si legge infine, è stato “significativo” e le parti hanno rafforzato il loro impegno ad approfondire i rapporti.(Inn)