Lavoro: Capone (Ugl), strage inaccettabile, necessario intensificare i controlli e formazione per la tutela dei lavoratori

18 ottobre 2021

- "Esprimo il cordoglio dell'Ugl alla famiglia dell'operaio di 34 anni deceduto per le gravissime ustioni riportate dopo l'esplosione in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, a Voltaggio, in provincia di Alessandria". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Silvia Marchetti, segretario regionale Ugl Piemonte, in merito all'incidente sul lavoro avvenuto a Voltaggio, in provincia di Alessandria, in cui ha perso la vita un operaio di 34 anni. "Ci troviamo di fronte ad una vera e propria strage sul lavoro, che non può essere tollerata. Pertanto, come sindacato Ugl, chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di attuare interventi volti ad intensificare i controlli. Inoltre, risulta fondamentale rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili tragedie. La manifestazione dell'Ugl 'Lavorare per vivere' ha l'obiettivo di porre l'attenzione dell'opinione pubblica e del Governo sul fenomeno in atto per ribadire ancora una volta basta stragi sul lavoro", hanno concluso.(Rin)