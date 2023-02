Libia: inviato Onu Bathily chiede al generale Haftar il ritiro dei mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato ieri nella base militare di Ar Rajma, poco fuori Bengasi, il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha riferito lo stesso Bathily in un messaggio sul profilo Twitter, spiegando di aver concordato con l’uomo forte della Cirenaica “sulla necessità che tutte le parti partecipino in modo costruttivo e senza indugio allo sviluppo di un quadro costituzionale per facilitare lo svolgimento del processo elettorale in modo trasparente ed equo”. Bathily ha chiesto al generale libico di continuare a sostenere il Comitato militare congiunto 5+5 (formato da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest) e in particolare il piano d'azione riguardante il ritiro di combattenti, forze straniere e mercenari. Il diplomatico senegalese ha affermato di essere d'accordo con Haftar sulla necessità di unificare le istituzioni statali, comprese quelle militari, e di promuovere una gestione trasparente delle risorse nazionali. (segue) (Lit)