Libia: inviato Onu Bathily chiede al generale Haftar il ritiro dei mercenari stranieri (3)

- Intanto oggi Bathily è atteso al Cairo, in Egitto, dove dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. Ieri, il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia si recherà a Roma la prossima settimana. Il 27 febbraio, inoltre, Bathily aggiornerà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione nel Paese arabo. Da quasi un anno la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il governo di Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente sostenuto da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso dopo i tre tentativi (tutti falliti) di insediarsi nella capitale manu militari. (segue) (Lit)