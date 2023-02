Torino: la Sala Rossa richiede la Commissione per l'Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un voto all'unanimità in Consiglio comunale di Torino, la Sala Rossa, con una mozione a prima firma Andrea Russi (M5s), ieri ha impegnato il Sindaco e la giunta a istituire la Commissione consultiva per l'Agricoltura e le Foreste. Nel presentare il documento, Russi ha ricordato come "la Commissione, sciolta quella precedente in carica a ridosso delle elezioni amministrative del 2021, sia prevista dalla normativa vigente, nello specifico dall'articolo 8 della Legge Regionale 63 del 1978", ha concluso.(Rpi)