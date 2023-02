Partecipate: M5s-CR, su Roma Metropolitane ennesima contraddizione del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il partito democratico "dopo aver cambiato idea sull' inceneritore, che in campagna elettorale non serviva e adesso sì, nonché sulle case popolari, che in campagna elettorale dovevano andare a chi ne aveva diritto e invece sono state concesse agli occupanti abusivi, oggi è il turno delle società partecipate". Lo affermano in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini del Movimento 5 stelle della lista Civica Raggi. "Sono passati neanche due anni e il Pd si è di nuovo contraddetto clamorosamente - spiegano -. Dopo aver cambiato idea sull'inceneritore, che in campagna elettorale non serviva e adesso sì, nonché sulle case popolari, che in campagna elettorale dovevano andare a chi ne aveva diritto e invece sono state concesse agli occupanti abusivi, oggi è il turno delle società partecipate". (segue) (Com)