Partecipate: M5s-CR, su Roma Metropolitane ennesima contraddizione del Pd (2)

22 luglio 2021

- "E' infatti del 28 dicembre 2021 - proseguono - la dichiarazione del sindaco Gualtieri secondo cui non era prevista alcuna fusione di Roma Metropolitane con altre società partecipate capitoline. Proprio Gualtieri aveva affermato che per Roma Metropolitane non era previsto alcun piano di fusione con Roma Servizi per la Mobilità 'in virtù della evidente diversità della missione delle due società'. Peccato che proprio nei giorni scorsi la Giunta di Roma Capitale abbia approvato una delibera per esprimere parere favorevole sulle modifiche dello statuto di Roma Servizi per la Mobilità: passaggio, questo, che rappresenta la prima fase dell'iter che porterà alla fusione per incorporazione di Roma Metropolitane in Roma Servizi per la Mobilità. Insomma - concludono -, siamo dinanzi alla ennesima incongruenza tra il programma politico del Pd e le sue azioni attuali. Stupisce quantomeno l'atteggiamento degli elettori del Pd, che a dir poco sono disattenti: possibile che a loro si possa promettere qualsiasi cosa, poi fare il suo contrario e gli vada sempre bene tutto?". (Com)