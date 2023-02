© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha inviato 55 soccorritori in missione per aiutare le autorità in Turchia dopo i devastanti terremoti che hanno colpito le regioni turche e siriane. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md". In Turchia, la squadra di soccorritori della Moldova effettuerà operazioni di ricerca e soccorso nell'area colpita dal sisma. La missione durerà sette giorni. (Rob)