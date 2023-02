© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo caso non si chiuderà se non con le dimissioni dei due. Delmastro e Donzelli non possono rimanere un minuto più lì perché sono un pericolo per la sicurezza nazionale". Queste le parole di Giuseppe Provenzano, parlamentare del Partito democratico e vicesegretario del partito stesso, ad "Agorà" su Rai 3, sul caso Delmastro-Donzelli. (Rin)