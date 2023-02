Roma: controlli a Trastevere, 1 arresto e 2 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati i controlli agli esercizi commerciali. Per tre titolari di attività di ristorazione, i militari hanno elevato sanzioni per complessivi 8.100 euro, per aver riscontrato carenze igieniche sanitarie. Per uno di questi, i carabinieri hanno fatto scattare anche la sospensione dell’attività poiché il titolare ha impiegato del personale senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro. Nel corso delle verifiche presso i locali delle zone controllate, infine, i carabinieri hanno identificato anche i numerosi clienti, imbattendosi in alcuni casi in soggetti di interesse operativo, tra cui un giovane, trovato in possesso di una modica quantità di hashish e che è stato segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore. (Rer)