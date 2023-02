Algeria: ministro Interno riceve omologo palestinese, trasmesso messaggio da presidente Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno dell'Algeria, Ibrahim Mourad, ha avuto ieri ad Algeri, un incontro con l'omologo palestinese, Ziad Hab al Reeh. Lo ha riferito l'agenzia stampa "Aps". In una dichiarazione alla stampa dopo l'incontro, il ministro palestinese, in visita in Algeria, ha elogiato le forti relazioni tra i due Paesi. Il ministro, tra l'altro, ha trasmesso un messaggio orale del presidente palestinese, Mahmoud Abbas, indirzzato all'omologo Abdelmajid Tebboune, rinnovando “la sua assoluta convinzione nell'iniziativa del presidente Tebboune per raggiungere l'unità nazionale palestinese". Il ministro palestinese ha aggiunto che Abu Mazen “è molto interessato alla questione, soprattutto nel contesto della situazione storica che sta attraversando la causa palestinese". (Ala)