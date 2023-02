Turchia-Siria: presidente tunisino Saied ordina invio aiuti urgenti alle vittime del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha ordinato l'invio di aiuti urgenti sia alla Siria che alla Turchia, a bordo di aerei militari, a seguito del devastante terremoto che ha colpito ieri i due Paesi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Tap", citando una fonte autorevole della presidenza della Repubblica. In particolare verranno inviate 14 tonnellate di coperte, cibo e latte per l'infanzia. La Mezzaluna Rossa tunisina concederà anche aiuti alle persone colpite. La stessa fonte ha aggiunto che squadre della Protezione civile tunisina si stanno dirigendo in Siria e Turchia per aiutare a superare le ripercussioni di questo disastro. (Tut)