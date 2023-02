Pa: bandi Formez, prove scritte il 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prove scritte per i due bandi di Formez Pa, volti all’assunzione di 50 persone a tempo determinato per la sede di Roma, si svolgeranno il 20 febbraio presso la nuova fiera di Roma. Lo ha annunciato l’ufficio stampa di Formez Pa. “Un bando di 25 posti è riservato ai diplomati (con inquadramento professionale b1) e l’altro, sempre per 25 posti, è riservato ai laureati (con inquadramento professionale c1)”, prosegue la comunicazione diramata dall’istituto in house al Dipartimento della Funzione pubblica. “Saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli e al colloquio i primi 100 candidati di ognuno dei due bandi. I colloqui si svolgeranno presso la sede del Formez di Roma, in viale Marx 15, a partire dal giorno 23 febbraio 2023. Le nuove risorse, che saranno assunte al termine delle selezioni – si legge ancora –, verranno impiegate nei numerosi progetti che l’Istituto, in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, porta avanti per conto di molte pubbliche amministrazioni in tutta Italia”. “Alcuni dei nuovi colleghi potrebbero lavorare direttamente presso la sede dell’amministrazione committente del progetto – conclude la nota – e tutti, appena entrati a far parte della nostra squadra, parteciperanno ad un percorso formativo mirato”. (Com)