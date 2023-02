Tlc: Ericsson coordina consorzio di ricerca Deterministic6G per le reti di prossima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson ha unito le forze con il KTH Royal Institute of Technology in Svezia e altri otto partner – tra cui Iuvo e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - per risolvere una delle sfide principali delle nuove reti 6G, la predittività delle connessioni end-to-end tra utenti, processi e rappresentazioni digitali nel mondo cibernetico. Mentre le reti 5G sono ancora in fase di implementazione, i ricercatori stanno lavorando alla prossima generazione di reti mobili, comunemente chiamata 6G. DETERMINISTIC6G, un consorzio di ricerca e innovazione da 5,7 milioni di euro coordinato da Ericsson e KTH, è stato avviato nel gennaio 2023 per garantire che le reti possano gestire nuove applicazioni nell'ambito dell'automazione industriale, della produzione, dei trasporti, della medicina e dell'intrattenimento. Al centro del progetto c'è il concetto di comunicazione deterministica, ossia la capacità di garantire la latenza e l'affidabilità della comunicazione. Il consorzio è composto da dieci partner che uniscono la leadership nelle reti mobili - Ericsson, Orange - a applicazioni visionarie e conoscenze approfondite degli ecosistemi verticali - Iuvo e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (SSSA), B&R - istituti di ricerca - KTH, Università di Stoccarda e Silicon Austria Labs - e Pmi altamente innovative - Cumucore, Montimage. (segue) (Com)