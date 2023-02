Regno Unito: "The Spectator", per Truss è ingiusto incolpare suo "mini-budget" per aumento aliquote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier britannica Liz Truss ha ammesso che il taglio dell'aliquota fiscale di 45 centesimi è stato "forse un ponte troppo lontano", ma ha affermato che non era giusto incolpare il suo mini-budget per l'aumento dei tassi ipotecari nel Regno Unito. In un'intervista con il settimanale britannico "Spectator", Truss ha dichiarato: "Non credo sia giusto incolpare l'aumento degli interessi per quello che abbiamo fatto. Credo che ci fossero altri fattori oltre al mini-budget". Truss ha aggiunto di non essersi pentita del suo tempo a capo dell'esecutivo britannico, e spera di rimanere nell'arena politica per sostenere un taglio delle tasse e la crescita all'interno del Partito conservatore. "Voglio assolutamente far parte della promozione di un'agenda a favore della crescita. Sono ottimista sul futuro del Regno Unito e sono ottimista sul futuro del Partito conservatore. Penso che dobbiamo iniziare a costruire una base intellettuale più forte. Ma non ho un disperato bisogno di tornare a Downing Street", ha aggiunto Truss. (Rel)