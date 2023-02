Imprese: l'ad di Bank of America si prepara alla possibilità di un default del debito Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Bank of America, Brian Moynihan, ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" che la banca si sta preparando all'evenienza di un default del debito sovrano statunitense, nel caso le trattative tra il Congresso e la Casa Bianca sulla deroga al tetto del debito dovessero impedire allo Stato di rifinanziarsi in tempo per far fronte agli obblighi di spesa. "Dobbiamo essere preparati a questa possibilità, non solo in questo Paese ma in altri Paesi nel Mondo", ha dichiarato l'ad del secondo maggiore istituto di credito degli Stati Uniti. "Si spera che non accada, ma la speranza non è una strategia", ha aggiunto Moynihan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden affronterà quasi certamente il nodo dei negoziati politici sul debito pubblico durante il discorso sullo Stato dell'Unione in programma oggi al Congresso. (Was)