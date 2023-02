Turchia: Tajani, contattati tutti italiani presenti in zone sisma tranne uno, ricerche continuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unità di crisi della Farnesina ha contattato tutti gli italiani che erano nelle zone del terremoto: erano 61 nell'area più complicata e 168 nell'area più vasta. Li abbiamo contattati tutti tranne uno che non riusciamo a rintracciare": lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ad "Agorà". "Il fatto è che non ci sono collegamenti, quindi non sappiamo nulla di lui. Continuiamo a ricercarlo. Era per lavoro in Turchia", ha detto Tajani, specificando inoltre: "Non abbiamo notizie precise esattamente di dove stesse nel momento in cui c'è stato il sisma". (Res)