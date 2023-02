Donbass: autorità russe di Donetsk, nostre truppe avanzano con successo a Siversk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe avanzano con successo in direzione di Siversk, nella regione di Donetsk. Come ha affermato il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, questo è una tappa strategica che serve per conquistare la città di Lyman. "I membri del gruppo Wagner hanno ottenuto alcuni successi in direzione di Siversk. Si tratta solo della regione intorno alla città, ma, tuttavia, ogni villaggio e ogni posizione nemica migliora generalmente la posizione delle nostre unità", ha detto Pushilin al canale "Solovjev Live". Secondo il governatore ad interim, le unità russe avanzano su tutta la linea del fronte nella repubblica. (Rum)