Turchia: Musumeci, arrivato team italiano esperto nel soccorso

- In Turchia "due ore fa è arrivato il gruppo dei nostri soccorritori altamente specializzati, una sessantina di unità. In queste fasi serve la qualità più che la quantità”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in collegamento con la trasmissione “Agorà” su Rai3. “E’ una corsa contro il tempo e non si può aspettare oltre. E’ stato un intervento tempestivo, stanotte era già arrivato un team avanzato, quattro tecnici che hanno preso contatto con le autorità turche che gestiscono l’emergenza e da qualche ora sono operativi i nostri vigili del fuoco, medici, funzionari della Protezione civile”, ha spiegato il ministro.(Rin)