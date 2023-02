Russia: Servizi sicurezza neutralizza gruppo di islamisti a Mosca e Krasnojarsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) ha neutralizzato un gruppo di islamisti Khatiba al-Tawhid Wal-Jihad nelle città di Mosca e Krasnojarsk. Come ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, sono state arrestate quattro persone. I detenuti, secondo le indagini, hanno reclutato e inviato militari in Siria, incitandoli di commettere "crimini di natura terroristica". L'Fsb ha sequestrato materiali di propaganda, mezzi di comunicazione, attrezzature elettroniche e carte bancarie. (Rum)